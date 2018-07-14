Подданные Литвы массово бегут из страны

В Латвии, к примеру, соседней прибалтийской республике, население сократилось на 8 процентов. А вот в Эстонии, наоборот, выросло почти на 3 процента. Наибольший прирост населения в минувшем году был зафиксирован в таких странах, как Швеция, Мальта, Люксембург, Ирландия и Кипр. Это неудивительно — данные страны уже далеко не первый год лидируют в Европе по количеству приезжающих на постоянное место жительства.

На сегодняшний день отток населения — одна из самых главных проблем Литвы. За последние двадцать пять лет количество населения прибалтийского государства сократилось почти на треть. И тенденция эта лишь усугубляется. Так, в 2015 году Литву покинули 30 тысяч человек, а в 2017 — уже 50 тысяч. Эти цифры могут показаться не такими катастрофичными, если не обращать внимания на то, что на территории государства проживают всего-навсего несколько миллионов человек.

Стоит отметить, что литовское правительство долгое время закрывало глаза на данную проблему. Так, например, считалось даже, что обучение молодежи в других европейских странах — большой плюс для экономики и рынка труда Литвы, так как повышается количество высококвалифицированных специалистов.

Да вот только выходит так, что далеко не все из тех, кто уезжает за пределы страны, возвращается обратно.

По мнению социологов, к такой удручающей ситуации привели сразу множество факторов. Первый из них — высокие показатели смертности населения. Так, в 2017 года смертность в Литве превысила рождаемость. Также Литва находится в антирейтинге стран Евросоюза по количеству самоубийств. Это может быть связано с невысоким уровнем жизни в стране — лишь по официальным данным, 7 % подданных Литвы — безработные.

Страдает не только количество населения, но и его качество, отмечают социологи. Так, большинство приезжих в Литву — граждане Украины, работающие на низкооплачиваемых, не требующих высокой квалификации должностях. Но и они не собираются задерживаться в Прибалтике надолго — по их словам, в Литве они лишь набираются "европейского опыта", чтобы заработать немного денег и позже переехать в страны побогаче.

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