Латышку хотят линчевать за рассказ о хорошем СССР

Жительница Латвии решила поделиться в социальной сети Facebook своими воспоминаниями о жизни в Советском Союзе. По ее словам, она не может сказать ничего плохого о тех временах и помнит лишь хорошее. В комментариях под ее рассуждениями люди, как это зачастую и бывает, разделились на два лагеря. Одни согласились с латышкой и поддержали ее, другие же разозлились и обвинили ее в том, что она "зомбированный коммунист".
Впрочем, ничего удивительного — отношение латышей к Советскому Союзу и к русским с каждым годом все хуже и хуже. Это выражается как на государственном, так и на частном уровне. Не так давно "Правда.Ру" писала о том, что латышское правительство обвинило СССР в геноциде своего народа, а период нахождения Латвии в составе Советского Союза назвало оккупацией. Если вспоминать о частных примерах, то тут же вспоминается отношение к русскому языку в Прибалтике - так, например, совсем недавно, врач из Риги отказалась оказывать помощь русскоговорящему ребенку.
В своем посте в Facebook латышка натурально пошла против мнения собственного правительства — она открыто не согласилась с мнением, что СССР — страна-оккупант. По словам женщины, то было прекрасное время — она получила бесплатное образование, выучила иностранные языки, смогла поступить в консерваторию. Она заострила внимание на том, что при этом ее родители даже не состояли в коммунистической партии.
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