Эстония выставляет иглы "Ежа" против России

Крупнейшие в истории Эстонии военные учения Siil-2018 ("Ёж-2018") завершились в воскресенье торжественным построением. Об этом сообщила пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.
"Крупномасштабные учения Siil показали, что мы можем справиться не только с боями, но и с чем-то гораздо большим. Совместные действия различных государственных структур, которые мы отработали на этих учениях, это сила, которая не позволит нам сломаться", — сказал командующий Силами обороны генерал Рихо Террас.
Он поблагодарил всех участников, а также все общество Эстонии. "Учения не могли произойти в такой форме без народной поддержки. Благодарю землевладельцев и местных жителей, которые позволили нам пользоваться своими землями. Благодарю предпринимателей и работодателей, которые позволили своим работникам участвовать в учениях и предлагали различные льготы", — отметил Террас.
Напомним, что крупномасштабные учения Siil, завершившиеся боями в городе Валга, начались 2 мая. Согласно сценарию, на Эстонию напало враждебное крупное соседнее государство Murinius, которое, если судить по импровизированной карте, представленной на сайте "Кайтселиита", находится на территории России.
По данным СМИ, в учениях было задействовано более 18 тысяч человек из 19 стран. Среди них две тысячи зарубежных военнослужащих. Кроме того, Великобритания предоставила для боевую технику, в том числе танки Challenger 2 и боевые машины пехоты Warrior. Также в маневрах участвовали боевые машины пехоты CV90 из Дании, бронетранспортеры Sisu XA-188 и БМП CV90 эстонских сил обороны.
Были представлены 20 воздушных аппаратов, в том числе британские вертолеты Lynx Wildcat AH1 и американские UH-60 Black Hawk, французские истребители Mirage 2000 и польские штурмовики Su-22. В маневрах участвовали и вертолеты R-44 Robinson, и учебные реактивные самолеты L-39 ВВС Эстонии.
Отметим, что учения "Ёж" впервые прошли в 2008 году. До нынешнего года крупнейшими были маневры в 2015 году, в них задействовали около 13 тысяч военнослужащих.
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