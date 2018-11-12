Депутаты Литвы выступили против покупки круп у России

Литовские власти недовольны тем фактом, что импорт гречневой крупы и других злаковых культур в их страну из "враждебной" России постоянно растет.

По словам депутата Казиса Старкявичюса, правительство Литвы, несмотря на враждебные поступки РФ, льстит ей и покупает не только удобрения, но также гречневую крупу и пшеницу. При этом государство может завозить эту продукцию из других стран, в частности, из Украины, отметил политик.

Как пишет Moneytimes.ru, Старкявичус обратился к Минсельхозу с просьбой о принятии конкретных мер с целью защиты интересов представителей сельскохозяйственной отрасли. По мнению парламентария, злаки, нехватка которых наблюдается в стране, нужно закупать у "дружественных государств".

Данные Таможенной службы Литвы свидетельствуют о том, что за первые девять месяцев текущего года в республику из других государств было завезено более 16,7 тонн пшеницы, из которых свыше 15 тысяч пришлось на Россию.

Следует заметить, что литовские консерваторы постоянно выступают с инициативами по устранению "российского влияния" на государства. Так, они предлагали сделать законным снос памятников советским солдатам и ограничить работу "Яндекс.Такси".

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