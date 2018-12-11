Премьер Эстонии рассказал, какими могли бы быть новые санкции против России

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что его страна поддерживает идею новых антироссийских санкций, поводом для которых должны стать события возле Керченского пролива 25 ноября. Впрочем, уверенности в том, что Евросоюз готов к их расширению, он не высказал.

Ратас заявил, что в настоящее время рано говорить, будут ли санкции расширены. Что же касается того, какими они могли бы быть, то по его мнению, санкции могли бы быть введены против конкретных лиц. Которые, впрочем, еще предстоит установить — по словам все того же Ратаса.

Напомним, накануне литовский сейм принял резолюцию, в которой призвал отключить российские банки от системы межбанковских переводов SWIFT, если не будут выполнены несколько условий. Среди таковых — передача Керченского пролива под контроль ООН, а также незамедлительное освобождение всех украинских "политзаключенных".

Очевидно, Россия эти требования литовских парламентариев проигнорирует.

Прибалтийские государства называли в числе стран Евросоюза, которые потребовали ввести санкции против России после того, как за нарушение морских границ нашей страны 25 ноября были задержаны 22 украинских моряка и двое сотрудников СБУ. В числе других — Великобритания, Польша, Швеция.

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