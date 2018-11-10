Литовский депутат потребовал прекратить импорт гречки из России

Депутат литовского сейма Казис Старкявичюс выступил с новой инициативой против действий "враждебной" России. Хотя здесь речь не только о нашей стране - парламентария разозлил рост импорта гречки и пшеницы из Российской Федерации.
По мнению депутата, правительство "льстит" России, покупая злаковые культуры. Он потребовал защитить интересы местных аграриев, а также начать покупать гречку, пшеницу и прочее в "дружественных" государствах. Например, на Украине.
Для литовских политиков и экспертов достаточно привычное занятие обвинять в проблемах своей страны Россию.
Например, ранее литовский эксперт Сармите Микуленене связала Российскую Федерацию и проблему сокращения населения Литвы, многие жители которой уезжают в страны Западной Европы.
По мнению Микуленене, отток населения Литвы и Прибалтики в целом является угрозой не только для них, но и всей Европы в целом.
Литовский эксперт пришла к выводу, что Российская Федерация может использовать ситуацию в своих интересах.
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