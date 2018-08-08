Истребитель НАТО случайно нанес ракетный удар по Эстонии

Испанский истребитель Eurofighter Typhoon, пролетая над Эстонией, по ошибке запустил боевую ракету. Об этом сообщили в Министерстве обороны прибалтийской страны. Данный истребитель входит в состав миссии Североатлантического альянса в Прибалтике.

Согласно сообщению эстонских властей, 7 августа в дневное время испанский истребитель произвел запуск боевой ракеты. Инцидент произошел неподалеку от города Отепя, примерно в сотне километров от границы Эстонии с Российской Федерацией.

Отметим, что у ракеты активирован режим самоуничтожению, но, по мнению эстонского правительства, он мог не сработать, и ракета могла не взорваться в воздухе. Она, возможно, рухнула на землю к северу от эстонского города Тарту.

На данный момент обнаружить ракету пока не удалось. Представители министерства обороны Эстонии уже запустили собственное расследование и выступили с обращением к гражданам своей страны. Они попросили тех эстонцев, что могут случайно наткнуться на ракету, не приближаться к ней и тут же сообщить о своей опасной находке властям.

Ракета обладает сравнительно небольшой разрушительной силой и содержит примерно 5-10 килограмм взрывчатого вещества. По словам командующего ВВС Эстонии Рииво Валге, это первый подобный случай за всю историю противовоздушной обороны государства.

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