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Источник Правда.Ру

Мэр Даугавпилса не сдал экзамен на знание латышского языка

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Рихард Эйгимс, возглавляющий администрацию Даугавпилса, второго по величине города Латвии, снова не прошел проверку на знание государственного языка, сообщает телеканал LTV7.

Мэр Даугавпилса не сдал экзамен на знание латышского языка. Мэр Даугавпилса не сдал экзамен на знание латышского языка

Официально об этом еще не объявлено, но известно, что мэр Даугавпилса справился с экзаменом не очень хорошо.

"Против персоны составлен протокол административного наказания, решение будет принято в течение месяца", — такой ответ на запрос журналистов дали в Центре госязыка.

Рихард Эйгимс также не стал разглашать подробности экзамена и комментировать его.

В октябре 2017 года Центр государственного языка уже штрафовал Эйгимса за незнание латышского на достаточном уровне. Тогда политику дали полгода, чтобы подтянуть знания. В Центр государственного языка ранее подавались четыре жалобы на Эйгимса.

Даугавпилс имеет наибольшую в Латвии долю российского населения — около 53%.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Латвии запретили сдавать экзамены на русском языке. С 2018 года в латвийских школах национальных меньшинств централизованные экзамены будут сдавать только на латышском языке. Это значит, что школьникам не разрешат самим выбирать язык сдачи экзаменов.

Правительство Латвии одобрило поправки к порядку сдачи экзаменов, подготовленные Министерством образования и науки, которые и содержат такие нормы.


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Темы мэр латвия экзамен латышский язык
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