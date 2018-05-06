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Источник Правда.Ру

Литва обнаружила ностальгию по "советской империи" у Adidas

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

МИД Литвы был шокирован, обнаружив советскую символику на продукции немецкого концерна Adidas.

Литва обнаружила ностальгию по "советской империи" у Adidas. 386654.jpeg

Сотрудники МИД страны в своем аккаунте в Twitter привели ссылку на страницу официального сайта компании, где продается красная женская майка с надписью USSR и гербом Советского Союза.

В твите говорится, что "все еще есть те, кто болен "ностальгией по империи", только как-то неожиданно, что среди них и известный концерн @adidas".

Как напоминает РИА Новости, в 2008 году Литва приняла закон, который предусматривает запрет на использование, демонстрацию и распространение советской и нацистской символик в местах массового скопления людей и на массовых мероприятиях.

Согласно закону, показывать их можно только в музеях, а также в научных, художественных, просветительских целях и в антикварной торговле. Нарушение закона влечет за собой  штраф от 144 до 289 евро.

Между тем в другой стране Прибалтики - Эстонии - в НАТО начинают разочаровываться. Лишь 44% жителей Эстонии верят в оказание прямой военной помощи НАТО в случае угрожающей стране опасности, а 14% полагают, что Североатлантический альянс ограничился бы в таком случае оказанием политической и дипломатической поддержки. При этом 21% респондентов считают, что сам факт членства в альянсе предотвратил бы возможный конфликт. А по мнению 11%, Эстонии вообще не следует рассчитывать на помощь НАТО.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, сенатор-республиканец Джон Маккейн выступая в Эстонии заявил, что "лучший способ предотвратить дурное поведение России - с помощью надёжной, сильной армии и сильного НАТО". Как сообщает NBC, политик также заверил эстонцев, что при Трампе отношения США и НАТО останутся прежними.

Кстати, некоторым странам, в частности, Литве, будет очень сложно строить отношения с новым президентом США, уверены эксперты. Литва известна Трампу тем, что распространила по всему миру оскорбительное граффити: поцелуй Путина и Трампа. Не случайно Грибаускайте поздравила Трампа лишь в среду вечером, видимо, стыдно было. "Скоро он (Трамп) скажет нам, если вы хотите быть в безопасности, обеспечить себе защиту, выполняйте свои обязательства (по финансированию НАТО)", - сказал Delfi. lt профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Витаутас Раджвилас.

Если уж Брюссель считает Литву одной из самых нищих и социально неблагополучных стран ЕС, которая никак не выберется из замкнутого круга "растущих налогов, увеличения миграции и стагнации зарплаты", то Трамп и подавно не будет расходовать силы и средства на поддержку страны, которая все свои силы бросила на идеологическую борьбу с Россией, подвергая коррозии его имидж. Трамп заявлял, что страны Балтии должны прекратить пользоваться американской щедростью. Более того, он заявил, что если прибалтам не нравится соседство с Россией, то они могут переехать в Африку.

 

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Темы Adidas литва
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