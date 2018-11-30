Новая президент Грузии отказалась сотрудничать с Россией

Новый избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси не может и не будет сотрудничать с Российской Федерацией.
О том, что Саломе Зурабишвили стала новым президентом Грузии, "Правда.Ру" уже писала. Россиянам она могла запомниться своими громкими и резкими речами по поводу открытого вооруженного столкновения России и Грузии в Осетии в 2008 году.
О своей позиции по поводу отношений Москвы и Тбилиси Саломе Зурабишвили рассказала в интервью британской общенациональной общественной телерадиовещательной организации BBC. Президент Грузии подчеркнула, что пока Россия поддерживает независимость самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия, диалог с ней невозможен.
По словам Саломе Зурабишвили, Грузия в период ее правления будет стремиться в Североатлантический альянс и Евросоюз. Вступление туда Зурабишвили назвала приоритетной задачей для Грузии на ближайшие годы. Пора стране, уверена президент Грузии, прощаться с советским прошлым. Выбирать между Россией и Западом, заявила она, Тбилиси не будет — выбор, мол, уже сделан, резюмировала Зурабишвили.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что политолог считает, будто Саломе Зурабишвили выгодна Российской Федерации. Во всяком случае, уверен эксперт, Москва в ее лице получила предсказуемого и адекватного партнера.
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