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Саакашвили рассказал, сколько времени ему понадобится на смену власти в Грузии

Мир » Бывший СССР » Грузия

Бывший президент Грузии и экс-советник президента Украины Михаил Саакашвили рассказал о том, каким образом и за какой промежуток времени он сможет сменить власть в Грузии.

Саакашвили рассказал, сколько времени ему понадобится на смену власти в Грузии. 397878.jpeg

Об этом Михаил Саакашвили заявил в эфире одной из грузинских частных телекомпаний.

Так, заявил политик, ему достаточно находиться в Грузии лишь 72 часа, чтобы добиться смены нынешнего руководства страны мирным путем. Михаил Саакашвили подчеркнул, что один он не справится — ему понадобится помощь грузинских оппозиционеров и активистов. Если они помогут ему задержаться на территории постсоветской республики на трое суток, уверен Саакашвили, то у него обязательно удастся осуществить свои намерения.

Михаил Саакашвили выразил мнение, что у власти в современной Грузии находятся "сумасшедшие", что заперли своих врачей в психиатрической клинике. Необходимо, указал он, нейтрализовать этих самых сумасшедших. Но без жертв, крови и насилия, подчеркнул Михаил Саакашвили.

Отметим, что появиться на территории Грузии и оставаться там незамеченным в течение долгих трех суток Михаилу Саакашвили будет очень и очень сложно. Так, напомним, суд Тбилиси заочно осудил бывшего президента страны за коррупцию и превышение служебных полномочий.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Михаил Саакашвили поддержал Юлию Тимошенко, которая решила баллотироваться в президенты Украины. Она, поделился мнением Саакашвили, сможет изгнать из Киева "Порошенко и его банду".

Фото: facebook. com

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Темы Грузия Украина Саакашвили
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