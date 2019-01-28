Саакашвили рассказал, сколько времени ему понадобится на смену власти в Грузии

Бывший президент Грузии и экс-советник президента Украины Михаил Саакашвили рассказал о том, каким образом и за какой промежуток времени он сможет сменить власть в Грузии.
Об этом Михаил Саакашвили заявил в эфире одной из грузинских частных телекомпаний.
Так, заявил политик, ему достаточно находиться в Грузии лишь 72 часа, чтобы добиться смены нынешнего руководства страны мирным путем. Михаил Саакашвили подчеркнул, что один он не справится — ему понадобится помощь грузинских оппозиционеров и активистов. Если они помогут ему задержаться на территории постсоветской республики на трое суток, уверен Саакашвили, то у него обязательно удастся осуществить свои намерения.
Михаил Саакашвили выразил мнение, что у власти в современной Грузии находятся "сумасшедшие", что заперли своих врачей в психиатрической клинике. Необходимо, указал он, нейтрализовать этих самых сумасшедших. Но без жертв, крови и насилия, подчеркнул Михаил Саакашвили.
Отметим, что появиться на территории Грузии и оставаться там незамеченным в течение долгих трех суток Михаилу Саакашвили будет очень и очень сложно. Так, напомним, суд Тбилиси заочно осудил бывшего президента страны за коррупцию и превышение служебных полномочий.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Михаил Саакашвили поддержал Юлию Тимошенко, которая решила баллотироваться в президенты Украины. Она, поделился мнением Саакашвили, сможет изгнать из Киева "Порошенко и его банду".
Фото: facebook. com
Читайте также:
За что Саакашвили ненавидят в Грузии
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В сети опубликовали видеоролик, на котором мэр Киева Виталий Кличко рассмешил участников ВЭФ в Давосе.
Немецкая журналистка считает, что Россия слишком героизирует блокаду Ленинграда. На самом деле, это событие нужно приравнять к геноциду, - считает журналистка.
Имя княгини Евдокии Московской почти забыто. Хотя ее супруга — великого князя Дмитрия Донского — помнят все. Эпоха любимой жены и сподвижницы героя Куликовской битвы интересна и удивительна прежде всего тем, что тогда на московском престоле власть правила рука об руку с любовью и мудростью. Пожалуй, Евдокия – самая счастливая кремлевская жена.
Американский миссионер в Амазонии поставил на грань вымирания изолированное племя индейцев и может быть обвинен Бразилией в геноциде.