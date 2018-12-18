В Грузии раскритиковали оперного певца, выступившего перед Путиным

Известный грузинский оперный певец Паату Бурчуладзе выступил недавно перед действующим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В Тбилиси этим остались недовольны.

Об этом сообщает российское издание "Взгляд", ссылаясь на своего собственного корреспондента в столице Грузии Тбилиси.

Так, Паату Бурчуладзе принял участие в юбилейном вечере дирижера Юрия Темирканова. В числе прочих на юбилейном вечере присутствовал и Владимир Путин. Действующая грузинская власть раскритиковала известного грузинского оперного певца за выступление перед главой Российской Федерации.

Депутат оппозиционной грузинской политической партии Георгий Церетели заявил, что выступать перед Владимиром Путиным "было нехорошо".

Другой же грузинский депутат, Акакий Зоидзе, был чуть более многословен. Он указал на то, что часть территорий современной Грузии на сегодняшний день якобы оккупирована Российской Федерацией. В этой ситуации, уверен Зоидзе, деятели культуры, в том числе и Паату Бурчуладзе, должны чувствовать повышенную степень ответственности.

Напомним, что Грузия считает Абхазию и Осетию своими территориями.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что новый избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили между Российской Федерацией и западными государствами выбрала последние. По словам Зурабишвили, Грузия будет стремиться в Североатлантический альянс и Евросоюз, покончив с советским и постсоветским прошлым.

Чиатйте также:

Москва выдохнула: Саакашвили не вернется в Грузию