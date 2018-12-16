Полиция Грузии не пускает оппозицию на инаугурацию президента

Грузинская полиция не пускает автобусы местной оппозиции и ее сторонников в грузинский город Телави. В нем, отметим, сегодня пройдет инаугурация выбранного президента страны Саломе Зурабишвили.

Оппозиция, напомним, не признает итоги прошедших недавно выборов в Грузии. Противники Саломе Зурабишвили ратуют за назначение досрочных парламентских выборов.

Чтобы выразить действующей грузинской власти это свое требование, несколько десятков автомобилей с оппозиционерами выдвинулись сегодня из Тбилиси, столицы страны, в город Телави, где должна пройти инаугурация Саломе Зурабишвили. До места назначения, однако, неравнодушные грузинские депутаты и активисты так и не доехали — их остановили местные стражи правопорядка. Любопытно, что грузинские полицейские разрешили оппозиционерам пойти в город пешком. Но их автомобили, твердо заявили полицейские, они не пропустят.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что новый грузинский президент Саломе Зурабишвили объявила об отмене всяческих контактов с Российской Федерацией. Так, по словам Зурабишвили, Грузия давным-давно выбрала сторону. Тбилиси, указала глава государства, будет стремиться в Евросоюз и Североатлантический альянс, а от советского и постсоветского прошлого отказывается.

Читайте также:

Москва выдохнула: Саакашвили не вернется в Грузию