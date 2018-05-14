Власти сдались "восстанию наркоманов" в Грузии

В Тбилиси прошли переговоры между организаторами акции протеста в центре столицы и министром внутренних дел страны Георгием Гахария.

Напомним, в выходные протестующие вышли на улицы после того, как полиция провела обыски в ночных клубах "Басиани" и "Галерея" по делу о хранении наркотиков.

Протесты против действий правоохранителей организовало движение "Белый шум". Сотрудники правопорядка задержали не менее 70 протестующих. Как заявил участникам акции один из ее организаторов Бека Цикаришвили, министр пообещал детально разобраться в ситуации и начать смягчение политики в области оборота наркотиков на законодательном уровне.

Отметим, что глава МВД Гахария заявил, что приносит извинения протестующим и "от имени своих сотрудников, если он создали вам какую-либо опасность".

"Сейчас, чтобы достичь цели, найти общее решение, мы должны перейти в рабочий режим и завтра мы готовы обсудить все проблемы. Мы обещаем, что достигнем согласия по наркополитике в стране", - сказал министр.

Стоит добавить, что власти во время акции пригнали в центр машины с "акустическими пушками", мобилизовали спецназ и привели в готовность водометы.