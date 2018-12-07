Думали - украинский: госчиновники Грузии снялись в рекламе российского продукта

Главы пресс-служб государственных ведомств Грузии снялись в рекламе российского майонеза.

Так, глава пресс-службы Министерства обороны страны, администрации президента и Службы налогов снялись в видеоролике, рекламирующем майонез российского производства. Как только реклама появилась в социальных сетях и прочих многочисленных ресурсах сети Интернет, в грузинском обществе поднялась волна критики в отношении чиновниц. Рекламу пришлось удалить.

Женщины, почуяв неладное, тут же стали оправдываться. Они заявили, что думали, будто майонез этот украинского производства. История действительно запутанная — тут же главы пресс-служб государственных ведомств Грузии и вовсе заявили, что вообще не знали, будто попали на съемки рекламы. Они якобы считали, что их фотографируют для новогоднего календаря.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что новый избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили настроена негативно по отношению к Российской Федерации. Так, глава государства заявила, что Грузия не может сотрудничать с Россией, так как отказывается от советского и постсоветского прошлого и будет стремиться в Североатлантический альянс и Евросоюз.

Также "Правда.Ру" писала о том, что в Грузии задержали нескольких вооруженных украинцев, прибывших на санкционированный оппозиционный митинг в Тбилиси.

Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

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