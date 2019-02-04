Грузия готова признать Абхазию ради торговли с Россией?

Грузия готова выполнять соглашение, предусматривающее торговлю и транзит грузов с Россией через территорию Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник в российском правительстве.
В рамках договора, заключенного еще в 2011 году, между двумя странами планируется создать три торговых коридора, два из которых пройдут по территории спорных республик, а также открыть дополнительные пункты таможенного контроля.
Реализовать соглашение можно будет только при том условии, что Грузия согласится пропускать и оформлять товары из Абхазии и Южной Осетии. "Обязательства вынуждают Грузию признавать Абхазию и Южную Осетию как самостоятельные таможенные территории», - отмечает собеседник издания.
Спецпредставитель премьера Грузии Зураб Абашидзе в свою очередь подчеркивает нейтральный статус соглашения: "Если так начнут ставить вопросы, это будет очень неуклюже в политическом плане, и мы вряд ли достигнем успеха". По мнению грузинской стороны, выполнение договоренностей никак не повлияет на текущую политическую ситуацию. "Соглашение не обязует открыть коридоры", - уточнил Абашидзе.
При этом обе стороны отказались от формального обозначения в соглашении статуса республик, поскольку этот пункт не раз вызывал споры между переговорщиками, решить которые так и не удалось. Россия требовала признать границу республик и фактически подтвердить их таможенную независимость. Грузия настаивала на признании Южной Осетии и Абхазии незаконно оккупированными территориями.
Проверкой и маркировкой грузов, проходящих через будущие торговые коридоры, займется швейцарская компания Societe Generale de Surveillance. Отмечается, что взносы за работу компании выплатили уже обе страны.
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