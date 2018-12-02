В Грузии задержаны прибывшие на митинг оппозиции вооруженные украинцы

Министерство внутренних дел Грузии сегодняшним ранним утром задержало в самом центре Тбилиси пятерых граждан Украины.

Об инциденте сообщают грузинские средства массовой информации. Известно, что все пятеро украинцев собирались принять участие в митинге оппозиционных сил Грузии, что должен состояться днем. Один из задержанных грузинским силовым ведомством граждан Украины — грузин по происхождению. Местные СМИ сообщают, что у него с собой было огнестрельное оружие. Также журналисты тиражируют информацию о том, что он якобы участвовал в боевых действиях на территории Донбасса на стороне Украины.

Само же Министерство внутренних дел Грузии пока не распространяется о проведенной операции. Отметим, что все граждане Украины были задержаны в одном из отелей Тбилиси.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что к власти в Грузии пришла Саломе Зурабишвили. Новый грузинский президент заявила, что между Российской Федерацией и Западом официальный Тбилиси выбирает Запад. Также Зурабишвили подчеркнула, что Грузия прощается с советским прошлым и будет стремиться в Североатлантический альянс и Евросоюз вместе с Украиной.

Также "Правда.Ру" писала о том, что украинские средства массовой информации заявляли, будто Незалежная готовит белорусских боевиков к свержению власти в Белоруссии.

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