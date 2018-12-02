В Грузии задержаны прибывшие на митинг оппозиции вооруженные украинцы

Министерство внутренних дел Грузии сегодняшним ранним утром задержало в самом центре Тбилиси пятерых граждан Украины.
Об инциденте сообщают грузинские средства массовой информации. Известно, что все пятеро украинцев собирались принять участие в митинге оппозиционных сил Грузии, что должен состояться днем. Один из задержанных грузинским силовым ведомством граждан Украины — грузин по происхождению. Местные СМИ сообщают, что у него с собой было огнестрельное оружие. Также журналисты тиражируют информацию о том, что он якобы участвовал в боевых действиях на территории Донбасса на стороне Украины.
Само же Министерство внутренних дел Грузии пока не распространяется о проведенной операции. Отметим, что все граждане Украины были задержаны в одном из отелей Тбилиси.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что к власти в Грузии пришла Саломе Зурабишвили. Новый грузинский президент заявила, что между Российской Федерацией и Западом официальный Тбилиси выбирает Запад. Также Зурабишвили подчеркнула, что Грузия прощается с советским прошлым и будет стремиться в Североатлантический альянс и Евросоюз вместе с Украиной.
Также "Правда.Ру" писала о том, что украинские средства массовой информации заявляли, будто Незалежная готовит белорусских боевиков к свержению власти в Белоруссии.
Читайте также:
Грузия и Украина: как относятся друг к другу жители…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Так считает ряд средств массовой информации. Дмитрий Песков же, например, ограничился лишь заявлением о том, что Украина провоцирует усугубление конфликта.
Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным на саммите G-20 в Аргентине. Причем сделал это довольно необычным способом - через Twitter.
Она осуждает действия страны в 2008 году, но твердит об агрессии Российской Федерации.
Есть доказательства уже произведенных бактериологических атак США на Россию. Но это оружие — непредсказуемое. Вирусы и бактерии, мутируя, могут бумерангом поразить их создателей. Именно поэтому американцы стараются размещать центры заразы подальше от своих границ. Однако в эпоху глобализма это невозможно.