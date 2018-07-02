Саакашвили потребовал вернуть ему гражданство Грузии

В библейской мифологии есть такой персонаж, как Агасфер, или, по-иному, Вечный Жид. История его незатейлива и трагична. Прогневавши Бога, Агасфер принял участь вечного скитальца.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился в Тбилиси с требованием вернуть ему грузинский паспорт. Помимо этого, Саакашвили назвал нынешнего грузинского президента Георгия Маргвелашвили трусом, что, прямо говоря, вряд ли поспособствует ему снова получить гражданство. По мнению Саакашвили, Маргвелашвили обязан впустить его обратно в страну.
Михаил Саакашвили обратил внимание на то, что его совесть перед грузинским народом чиста, и что ему нечего стыдиться. По его мнению, решение нынешних властей отодвинуть его от политической жизни Грузии — неправильное.
Грузинское правительство отреагировало на громкие заявления Саакашвили. По словам официальных представителей Грузии, Михаил Саакашвили, наверное, что-то напутал или позабыл — никто грузинского гражданства его не лишал. В Тбилиси горе-политику напомнили, что он самолично отказался от него в пользу украинского паспорта.
Напомним, что Саакашвили лишили грузинского гражданства в конце 2015 года. Так, грузинские законы запрещают гражданам иметь двойное гражданство, а Михаил Николаевич в то время как раз стал подданным Украины и, позже, губернатором Одесской области. Ровно через два года Михаил Саакашвили следом за грузинским гражданством был лишен и украинского.
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