На сайте Госдепартамента США появилось сообщение с поздравлением новоиспечённой президента Грузии Саломе Зурабишвили, где, в том числе, высказывается "озабоченность" тем, что международные наблюдатели зафиксировали случаи злоупотребления государственными ресурсами в части партизанской агитации, а также "по другим вопросам".
Одновременно с этим Госдепартамент отмечает, что предвыборная гонка была конкурентоспособна, а у кандидатов была возможность проводить свои компании без каких-либо препятствий.
Как ранее сообщала "Правда.Ру", Зурабишвили победила на президентских выборах в Грузии, набрав 59,52% голосов. Несмотря на публично заявленный отказ сотрудничать с Россией, по мнению политолога Дмитрия Абзалова, в лице Зурабишвили Россия получила более последовательного партнёра, от которого не придётся ждать откровенно враждебных действий и провокаций путём размещения военных баз НАТО вблизи границ двух государств.
Освещая предвыборную гонку в Грузии, "Правда.Ру" рассказывала о том, что оппонент Зурабишвили Зураб Джапаридзе в рамках своей компании раздавал всем желающим марихуану. В результате его ожидаемо задержала полиция.
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