Лукашенко выразил готовность взять под контроль границу России и Украины

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна готова не только взять под контроль российско-украинскую границу на Донбассе, но и даже помочь в проведении выборов в данном регионе.
По словам Александр Лукашенко, Белоруссия готова "обеспечить мир" на юго-востоке Украины. Конечно, учитывая, что эти территории всегда были украинскими и являются неотъемлемой ее частью.
Также глава страны заявил, что без Соединенных Штатов Америк вряд ли получиться урегулировать ситуацию на Донбассе. Необходимо, поделился мнением Александр Лукашенко, непременно призвать США к диалогу по проблемам этого региона и прислушаться к мнению Вашингтона. Также, по мнению Лукашенко, необходимо инициировать поездку миротворческих сил ООН и ОБСЕ на Украину.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Александр Лукашенко намерен поэтапно развивать отношения с США. Глава Белоруссии заявил, что если Минск пообещает Вашингтону что-либо, то выполнит это даже в ущерб себе.
Также "Правда.Ру" писала о том, что то взаимонепонимание, что активно демонстрируют Украина и Белоруссия, на самом деле лишь спектакль для Российской Федерации и ее действующего президента Владимира Путина. На самом деле же у Киева с Минском гораздо больше точек соприкосновения, чем может показаться на первый взгляд.
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