СМИ: Лукашенко исцелился от "инсульта" бульбой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с с председателем Минского облисполкома Анатолием Исаченко. Об этом сообщает информагентство БелТА.
В ходе беседы Лукашенко принял отчет об уборочной кампании в регионе, развитии мясо-молочного комплекса и дорожного строительства.
Это совещание Лукашенко особенно важно для общественности. Оно стало первым появлением президента на публике после сообщений об инсульте. 30 июля телеграм-канал "Незыгарь" опубликовал пост, в котором рассказал о болезни Лукашенко и его госпитализации. По данным канала, именно по этой причине белорусский лидер отменил визит в Гомель.
Также "Незыгарь" ранее утверждал, что у Лукашенко сахарный диабет, и в целом самочувствие президента оставляет желать лучшего.
"Либо белорусская картошечка исцеляет, либо никакого инсульта не было", - также пишут в телеграме.
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