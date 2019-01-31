Лукашенко снял ограничение на количество дипломатов США

31 января заместитель министр иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко принял участие в заседании Атлантического совета, которое проходило в столице США.

Выступая на заседании Атлантического совета, замглавы белорусского МИДа отметил, что Белоруссия сняла ограничение на количество американских дипломатов одновременно пребывающих в стране. Кравченко подчеркнул, что Белоруссия взяла курс на сближение с Евросоюзом и США, однако она также хочет сохранить дружеские отношения с Российской Федерацией.

Относительно увеличения присутствия войск НАТО Краченко сообщил, что Белоруссия не расценивает Североатлантический альянс, как угрозу государственности и суверенитету.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала заявление белорусского лидера Александра Лукашенко, в котором он отмечал, что Украина выбрала "неправильный" путь интеграции в Евросоюз. По мнению президента Белоруссии, его страна не допустит таких ошибок и будет "правильно" сотрудничать с Европой.

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