Россия решила навести порядок в Белоруссии и закрывает границу

Московским ответом на введенный для иностранцев 30-дневный безвиз в Белоруссии назвали в телеграм-каналах решение о запрете проезда через белорусско-российскую границу. Оно распространяется на тех, кто не является гражданами Союзного государства РФ и РБ.
Канал "Беларусь головного мозга" (БГМ) сообщил, что граница закроется для иностранцев уже 1 августа. Это значит, что пересекать ее на автотранспорте смогут только граждане России или Белоруссии.
"Это решение Москвы бьет по доходам Беларуси от транзита. Транспорт с польскими, литовскими и украинскими водителями вынужден будет объезжать Беларусь через Латвию и Украину. Это своего рода наказание Беларуси за решение позволить безвизовый въезд иностранцев в страну", - пишут в БГМ.
В канале "Незыгарь" информацию дополнили интересными фактами.
"Как говорят, ежегодно Семья Лукашенко и его российские друзья-олигархи зарабатывают на контрабанде 4 млрд долларов. Россия решила навести порядок. В Смоленской и Брянской области усиливается патрулирование границы", - сообщает "Незыгарь".
Читайте также:
У Лукашенко флирт с Брюсселем, но роман - с Москвой
Из "кровавых тиранов" в "зайки" - рецепт от Лукашенко
Белоруссия снова идет в Европу спиной к России
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Россиянка Юлия Скрипаль, которая была отравлена в Великобритании вместе со своим отцом - экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, хочет вернуться на Родину.
Тысячи россиян вышли на улицы своих городов, чтобы выразить недовольство пенсионной реформой.
Тысячи россиян вышли на улицы своих городов, чтобы выразить недовольство пенсионной реформой.
Турецкий президент в ходе визита в США не жалел дифирамбов в адрес их лидера. Однако сегодня между ними как будто пробежала черная кошка. Что же произошло?