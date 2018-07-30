Россия решила навести порядок в Белоруссии и закрывает границу

Московским ответом на введенный для иностранцев 30-дневный безвиз в Белоруссии назвали в телеграм-каналах решение о запрете проезда через белорусско-российскую границу. Оно распространяется на тех, кто не является гражданами Союзного государства РФ и РБ.

Фото: Fotodom.ru

Канал "Беларусь головного мозга" (БГМ) сообщил, что граница закроется для иностранцев уже 1 августа. Это значит, что пересекать ее на автотранспорте смогут только граждане России или Белоруссии.

"Это решение Москвы бьет по доходам Беларуси от транзита. Транспорт с польскими, литовскими и украинскими водителями вынужден будет объезжать Беларусь через Латвию и Украину. Это своего рода наказание Беларуси за решение позволить безвизовый въезд иностранцев в страну", - пишут в БГМ.

В канале "Незыгарь" информацию дополнили интересными фактами.

"Как говорят, ежегодно Семья Лукашенко и его российские друзья-олигархи зарабатывают на контрабанде 4 млрд долларов. Россия решила навести порядок. В Смоленской и Брянской области усиливается патрулирование границы", - сообщает "Незыгарь".

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