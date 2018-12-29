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Эксперты предсказали Лукашенко судьбу Януковича

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Перед встречей Александра Лукашенко и Владимира Путина газета «Московский комсомолец» провела интервью с заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным. Напомним, 29 декабря должна состояться итоговая встреча российского лидера с президентом Белоруссии для обсуждения недавнего конфликта.

Эксперты предсказали Лукашенко судьбу Януковича. 396599.jpeg

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на повестке встречи присутствует вопрос о налоговом маневре России, а также Договор Союзного государства, который был заключен 19 лет назад.

Владимир Жарихин подчеркивает, что союзный договор, который должны обсудить стороны существует почти 20 лет, однако за это время большая часть договоренностей не была выполнена. Договор подразумевает создание совместного парламента и других государственных учреждений. Однако отношения между Россией и Белоруссией строятся только на личных взаимоотношениях Владимира Путина и Александра Лукашенко. По словам Жарихина, настал такой момент, когда Россия готова пойти на уступки своему соседу, но только в случае выполнения ранее подписанного договора.

Эксперт также отметил тот факт, что во время подписания договора в 1999 году, в правительстве России не было ни Владимира Путина, ни Дмитрия Медведева, на которых ссылается Лукашенко при разговорах об угрозе суверенитета.

Владимир Жарихин рассказал о том, что Александр Лукашенко сейчас имеет очень широкий спектр возможностей. Он может выполнить заключенный договор, или частично его изменить. Также в его распоряжении другой путь - в Европу, но это будет означать разрыв отношений с Россией. А последний такой разрыв отношений стоил Виктору Януковичу президентского поста.

В конце интервью Жарихин заявил, что не стоит ожидать от России и Белоруссии создания союзного государства. Скорее всего стороны придут к общему компромиссу и отложат подписанный договор в долгий ящик, из которого его и достали.

Напомним, «Правда.Ру» уже публиковала заявление Александра Лукашенко о посягательствах России на суверенитет под видом «глубокой» интеграции.

Фото: kremlin.ru

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Темы Россия Белоруссия Владимир Путин Александр Лукашенко
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