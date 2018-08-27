Как Лукашенко назвал Россию в честном разговоре

Действующий белорусский президент Александр Лукашенко сделал громкое заявление по поводу взаимоотношений Российской Федерации и Республики Белоруссии. Так, по его словам, страны эти друг для друга являются ангелами-хранителями.

Лукашенко заявил, что русские и белорусы "народы одного корня". По словам главы республики, это может кому-то нравится, а кому-то нет, но это факт. Именно поэтому Лукашенко считает, что страны являются "своеобразными" ангелами-хранителями друг для друга.

Также президент Белоруссии отметил, что его страна во многом зависит от России. Например, в торговле, заявил Лукашенко.

Возможно, столь лестные слова о взаимоотношении двух стран вызвало недавнее заявление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова. Так, он заявил, что недопонимания между Москвой и Минском — явление временное, и в скором времени они будут сглажены.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко всерьез взялся за белорусское правительство. Так, глава государства обвинил своих министров в "пофигизме". Лукашенко заявил, что те не справляются с возложенными на них задачами и игнорируют его поручения.

Также "Правда.Ру" писала о недавно том, что здоровье Александра Лукашенко оставляет желать лучшего.

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