Лукашенко предложил обследовать чиновников на тугоухость

25 января президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в церемонии вручения аттестатов профессора и дипломов доктора наук ученым и сотрудникам научно-преподавательской сферы в Минске.
Во время награждения доцента Людмилы Макариной-Кибак, Лукашенко спросил, не знает ли она специалистов, которые могут "посмотреть в ухо" и сказать "что делать". Доцент ответила, что в Белоруссии есть настоящие светила в этой области. Тогда президент Белоруссии пошутил, что лично приедет на прием к специалисту и привезет остальных чиновников.
"У меня вроде бы проблем со слухом нет. Но я и не исследовался в этом направлении. Приеду к тебе, посмотришь мои уши. А потом будем остальных начальников проверять, чтобы они нормально слышали, когда им поручения даешь", — пошутил Лукашенко.
Ранее "Правда.Ру" публиковала заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, в котором он сообщил, что Украина пошла "по кривому пути", но скоро она вернется на правильный путь.
Фото: president.gov.by
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