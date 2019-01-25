Лукашенко предложил обследовать чиновников на тугоухость

25 января президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в церемонии вручения аттестатов профессора и дипломов доктора наук ученым и сотрудникам научно-преподавательской сферы в Минске.

Во время награждения доцента Людмилы Макариной-Кибак, Лукашенко спросил, не знает ли она специалистов, которые могут "посмотреть в ухо" и сказать "что делать". Доцент ответила, что в Белоруссии есть настоящие светила в этой области. Тогда президент Белоруссии пошутил, что лично приедет на прием к специалисту и привезет остальных чиновников.

"У меня вроде бы проблем со слухом нет. Но я и не исследовался в этом направлении. Приеду к тебе, посмотришь мои уши. А потом будем остальных начальников проверять, чтобы они нормально слышали, когда им поручения даешь", — пошутил Лукашенко.

Ранее "Правда.Ру" публиковала заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, в котором он сообщил, что Украина пошла "по кривому пути", но скоро она вернется на правильный путь.

Фото: president.gov.by

Читайте также:

Лукашенко сообщил о "кривом пути" Украины

Лукашенко выступил против российского рубля как общей валюты Союзного государства

Лукашенко потребовал не использовать российский опыт в высшем образовании

Лукашенко назвал кризис в Донбассе "недоразумением"