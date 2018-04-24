Лукашенко пригрозил расстреливать воров "как в 90-ые"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил, как ему удалось навести порядок на трассе Москва-Берлин, где убивали людей. Заявление прозвучало в ходе послания к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает Tut. by.
Информация прозвучала в дополнение к заявлению президента, потребовавшего посерьёзнее разобраться" с Инспекцией охраны животного и растительного мира при президенте в связи с коррупцией.
"Вы что, с ума там посходили? Или мне принимать жестокие меры, как в первые годы своей жизни президентской?" — возмутился Лукашенко.
Вот по этому поводу президент и вспомнил, как на трассе Москва — Берлин убивали людей и он послал туда "горстку надёжных людей с автоматами".
"Которые перестреляли там половину и навели порядок в течение месяца", — пояснил Лукашенко.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил тарифы на основные жилищно-коммунальные услуги в 2016 году. Некоторые из них подешевели.
В январе в стране в уведомлениях на оплату появились новые услуги, которые необходимо было оплачивать. Суммы в обновленных квитанциях выросли на 30-70%. Население тогда раскритиковало методику расчета. В конце февраля ситуацией возмутился и президент. Он потребовал наказать виновных.
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