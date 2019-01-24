Лукашенко сообщил о "кривом пути" Украины

Глава Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление о том, что Украина пошла по "кривому пути", но скоро вернется. Об этом Лукашенко рассказал в Минске на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым в Минске.
Встреча состоялась для обсуждения сотрудничества и развития. Александр Лукашенко отметил, что очень уважительно относится к сибирскому городу, с которым его страну связывают давние дружеские и родственные отношения, а также высокий уровень плодотворной работы.
"Новосибирск, который во всем мире известен как научная столица России, является одним из ключевых поставщиков оборудования для БелАЭС", — добавил Лукашенко.
Разговор не смог обойти и насущные политические вопросы. Президент Белоруссии заявил, что уважает русского человека в равной степени с белорусским. В вопросе об отношениях с Украиной Лукашенко отметил, что вскоре она вернется для сотрудничества, сойдет с "кривого пути" обратно.
Читайте также:
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад…
Украина и Белоруссия определились с границами между…
СМИ: Лукашенко и Порошенко обманывают Путина
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.
Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.
В сельских школах Кемеровской области зафиксированы случаи голодных обмороков у детей. По оценке детского омбудсмена, они носят массовый характер.
Предсказан Крым, рост роли Китая, а также России, расширение российских границ, нестабильность на Ближнем Востоке и многочисленные региональные конфликты.