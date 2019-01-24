Лукашенко сообщил о "кривом пути" Украины

Глава Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление о том, что Украина пошла по "кривому пути", но скоро вернется. Об этом Лукашенко рассказал в Минске на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым в Минске.

Встреча состоялась для обсуждения сотрудничества и развития. Александр Лукашенко отметил, что очень уважительно относится к сибирскому городу, с которым его страну связывают давние дружеские и родственные отношения, а также высокий уровень плодотворной работы.

"Новосибирск, который во всем мире известен как научная столица России, является одним из ключевых поставщиков оборудования для БелАЭС", — добавил Лукашенко.

Разговор не смог обойти и насущные политические вопросы. Президент Белоруссии заявил, что уважает русского человека в равной степени с белорусским. В вопросе об отношениях с Украиной Лукашенко отметил, что вскоре она вернется для сотрудничества, сойдет с "кривого пути" обратно.

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