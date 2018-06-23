Лукашенко назвал причину, по которой Белоруссия может лишиться своей независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился своим мнением по поводу того, из-за чего государство может лишится своего суверенитета. Глава страны заявил, что это может случится в том случае, если в экономической сфере Белоруссия допустит провал. Эти слова Лукашенко произнес в ходе совещания в Шкловском районе Могилевской области.

В ходе совещания белорусский лидер указал своим подопечным на то, что единственной уважительной причиной невыполнения поставленной руководством задачи может быть лишь смерть. Если власти на местах будут работать спустя рукава, заявил Лукашенко, то Белоруссию ждет весьма и весьма бесславное будущее.

Александр Лукашенко также поделился мнением, что белорусское правительство сейчас находится на фронте. По его словам, наступают очень тяжелые и требующие неимоверных физических и умственных затрат годы. По мнению главы Белоруссии, если сейчас правительство даст слабину, то велика вероятность того, что рано или поздно она войдет в состав другого государства, или же об нее будут "просто вытирать ноги". Лукашенко заявил, что не хочет для своей страны такого будущего, как на Украине.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии пора сказать твердое нет убыточным проектам и начать развивать экономику. Также он добавил, что страна станет цветущим краем, если граждане ее перестанут "ныть".

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