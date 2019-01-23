Россия начала инвентаризацию союзного договора с Белоруссией

Российская сторона межправительственной рабочей группы по углублению интеграции с Белоруссией приступила к работе над инвентаризацией договора о Союзном государстве.

Об этом заявил Михаил Бабич, специальный представитель президента Российской Федерации по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией.

Так, сообщил посол, в данный момент идет инвентаризация договора о Союзном государстве согласно следующим блокам: социальный, экономический, по органам государственного управления, безопасности и сотрудничества в сфере военных ведомств.

По словам Михаила Бабича, по окончанию работы российская группа специалистов представит документ на оценку своим белорусским коллегам. Спецпредставитель президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией отметил, что и эксперты из братской республики представят специалистам документ со своими предложениями по договору о Союзном государстве.

Напомним, что аспекты данного договора были заложены еще в далеком 1999 году. В конце минувшего же года действующий президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко инициировали создание рабочей межправительственной группы по углублению интеграции двух стран.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Александр Лукашенко заподозрил Россию в желании присоединить Белоруссию к своим территориям. Белорусский президент объявил, что этому не бывать.

Также "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению ряда средств массовой информации, Александр Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко обманывают Российскую Федерацию и ее президента Владимира Путина. На самом деле, уверены СМИ, отношения Белоруссии и Украины куда лучше, чем кажется на первый взгляд.

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