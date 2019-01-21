Белорусская оппозиция потребовала разорвать союз с Россией

20 января председатель партии "Грамада" Игорь Борисов призвал белорусские власти разорвать союзный договор с Россией. По мнению Борисова, этот договор является легальной формой поглощения Белоруссии Российской Федерацией.
Председатель партии "Грамада" отметил, что объединение двух государств, одно из которых является в 82 раза больше по площади, в 15 раз больше по населению и в 27 раз больше по ВВП, с сохранением независимости и суверенитета - невозможно.
Также Игорь Босиров подчеркнул, что союзный договор противоречит многим национальным интересам Белоруссии и ряду статей в Конституции: создание единых государственных органов, введение единой валюты - российского рубля, а также создание единой военной группировки.
Оппозиционная партия призывает не только разорвать союзный договор, но и провести делимитацию и демаркацию границы с Российской Федерацией, чтобы в последующем не возникло вопросов "о спорных территориях", которые сейчас можно наблюдать на Украине.
Напомним, "Правда.Ру" уже сообщала о том, что Белоруссия собирается интегрироваться в Европу, однако делать это она планирует "правильно", в отличии от Украины. Эксперты считают, что Россия может забыть о присоединении Белоруссии.
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