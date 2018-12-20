Лукашенко отдал приказ сделать Минск европейской столицей

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал своим подчиненным приказ придать Минску облик европейской столицы.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Александр Лукашенко посетовал, что "одними красивыми фасадами и зелеными насаждениями" превратить столицу Белоруссии Минск в европейскую столицу не получится. Необходимо, считает глава государства, всерьез заняться этим вопросом. Лукашенко признал, что тысячи людей, ежегодно приезжающих в Минск, остаются под впечатлением от его красоты и чистоты. Но, уверен президент Белоруссии, у людей не складывается мнения о нем как об европейской столице.
Необходимо, считает Александр Лукашенко, не "застраивать" Минск, а облагораживать. По мнению главы государства, этому поспособствует более творческий подход к озеленению города, цветочному оформлению, памятникам культуры.
Любопытно, что Александр Лукашенко заявил о важности мнения минчан в вопросе благоустройства их города.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил Российскую Федерацию в стремлении присоединить к себе территории братской республики. Глава государства объявил, что пока он занимает свой пост, этого не случится.
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