"Бабла мало, телки на заднем": записи белорусского чиновника на совещании у президента

18 декабря президент Республики Беларусь Александр Лукашенко председательствовал на совещании, где обсуждали перспективы развития летних видов спорта в республике. Государственный телеканал ОНТ опубликовал по итогам совещания небольшой сюжет, в котором засветился неизвестный политик, делающий весьма интересные записи.
Оператор телеканала снял записи чиновника крупным планом, из-за чего все зрители имели возможность прочесть его записи. Однако из-за особенностей съемки, точно идентифицировать автора этих строк не удается.
"Будем много платить за результат. Сами зарабатываете - тратьте. Призрак инфраструктуры блеснул на горизонте и затух. Отвечать персонально. В ближайшее время мы поможем ответить.
Бабла мало, нет мерседесов, тёлки на заднем...", - примерное содержание записей политика.
Белорусские СМИ сразу начали строить догадки и версии об авторе записей. Первым под подозрение попал экс вице-премьер Владимир Дражин. Но сам Дражин опроверг эту версию в беседе с журналистами и заявил, что не будет отвечать на неудобные ему вопросы.
Примечательно то, что новостной сюжет о совещании был впоследствии удален с Youtube-канала ОНТ.
Ранее "Правда.Ру" публиковала заявление Александра Лукашенко о том, что Россия хочет включить Беларусь в свой состав под предлогом проведения глубокой интеграции.
Фото из сюжета телеканала ОНТ
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