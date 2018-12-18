Лидер российской партии: белорусы проголосуют за присоединение к РФ

Владимир Жириновский, лидер российской политической партии ЛДПР, сделал очередное громкое заявление.

Так, по мнению депутата Государственной думы Российской Федерации, абсолютное большинство жителей Белоруссии проголосовало бы "за" присоединение к России. Владимир Жириновский указал, что Минск якобы хочет "усидеть на двух табуретках" — и сохранить независимость своего государства, и заполучить внутрироссийские цены на газ. Чтобы потом, заявляет Владимир Жириновский перепродать его дальше на Запад и заработать денег.

Лидер российской политической партии ЛДПР считает, что белорусскому правительству нужно раз и навсегда выбрать между этими "двумя табуретами" — или независимость Белоруссии, или присоединение к Российской Федерации и получение низкие цен на газ.

Владимир Жириновский посетовал, что СССР некогда проводил подобную политику — "все ресурсы направлял на окраину". А потом, заявил Жириновский, после развала Советского Союза, русских якобы стали считать врагами на всем постсоветском пространстве. "Больше мы на эти грабли не наступим", — резюмировал Владимир Жириновский.

Об этом, отметим, Владимир Жириновский написал в своем официальном Telegram-канале.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент братской республики Александр Лукашенко заподозрил Российскую Федерацию в желании завладеть территориями современной Белоруссии. Глава государства дал обещание сделать все возможное для того, чтобы это не случилось.

Фото: vk.com/ Владимир Жириновский