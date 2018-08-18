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Лукашенко всерьез взялся за разгон собственного правительства

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Пресс-служба республики Белоруссия объявила о серьезных изменениях в правительстве страны, инициируемых Александром Лукашенко.

Лукашенко всерьез взялся за разгон собственного правительства. 390946.jpeg

Так, новым премьер-министром страны стал Сергей Румаса. Ранее он возглавлял белорусский Банк развития. Первым его заместителем станет нынешний начальник аппарата Совета министров Александр Турчин. На посту вице-премьеров же тебе будут трудиться экс-глава концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко, ранее работавший в Комитете государственного контроля Владимир Кухарев, а также бывший белорусский посол в Российской Федерации Игорь Петришенко.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эти его решения не являются спонтанными. Они, по его мнению, необходимые и тщательно продуманные. Белорусский глава подчеркнул, что отныне в правительстве не будет разночтений и разногласий по поводу проводимого в стране политического курса.

На днях "Правда.Ру" писала о том, что Александр Лукашенко за один день уволил сразу двух министров. Так, на биржу вакансий отправятся министр промышленности Виталий Вовк и его коллега из министерства архитектуры и строительства Анатолий Черной. Помимо этого, еще двум главам ведомств президент страны объявил полное служебное несоответствие. У председателя Госкомвоенпрома Олега Двигалева и госсекретаря Совета безопасности Станислава Засю пока еще есть время исправиться.

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