Посольство Белоруссии озаботилось судьбой Насти Рыбки в России

18 января представители белорусской дипломатической миссии в Москве сообщили, что начали изучать информацию о задержании граждан республики в аэропорту "Шереметьево". В частности, речь идет об Александре Кириллове и Анастасии Вашукевич, которые известны под псевдонимами "Настя Рыбка" и "Алекс Лесли".
Напомним, Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов прибыли в Россию после заключения в тюрьме Тайланда. После годичного заключения, тайский суд постановил депортировать обвиняемых в РФ. Полиция Тайланда обвиняла Кириллова и Вашукевич в организации "секс-тренинга".
Скандальную известность Анастасия Вашукевич получила после обнародования некоторых фактов из личной жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски. Позже эти факты были использованы оппозиционером Алексеем Навальным в расследованиях о коррупции в правительстве. Олег Дерипаска подал иск в суд, обвиняя Анастасию Вашукевич в публикации данных, которые порочат его достоинство. Суд удовлетворил иск бизнесмена.
Ранее "Правда.Ру" публиковала заявление Анастасии Вашукевич, которая рассказывала о наличии у Олега Дерипаски доказательств про вмешательство России в выборы в США.
Фото: instagram.com
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