Посол РФ в Минске: Россия с 2015 года не поднимала вопрос о базе в Белоруссии

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал проблему "надуманной", потому что Белоруссия сама в силах обеспечить необходимое сопротивление в случае агрессии. Также Лукашенко подчеркнул, что время подлёта любого самолёта с территории России занимает от трёх до пяти минут.

По словам посла РФ в республике Михаила Бабича, перспектива постройки военной базы на территории союзного государства действительно обсуждалась в 2012–2015 годах, когда НАТО вела активную политику расширения на восток. Но даже тогда, говорит Бабич, было решено обойтись другими мерами, достаточными для того, чтобы не просто устранить угрозу, но нанести силам противника "неприемлимый" урон. В своём выступлении посол РФ сообщил, что не будет вдаваться в подробности, потому что они хорошо известны "так называемым партнёрам по НАТО", именно это и послужило причиной остановки скрытой экспансии НАТО на восток в 2015 году. Размещение военной базы на территории Белоруссии, ещё раз подчеркнул Бабич, для обеспечения безопасности не требуется.

Напомним, ранее США получило в обход НАТО и в двустороннем порядке предложение от Польши разместить на территории европейского государства бронетанковую дивизию. Расходы по содержанию боевых единиц Польша предложила взять на себя. В ответ на это Лукашенко посоветовал не создавать "лишние базы", чтобы не провоцировать Россию и Белоруссию к ответным мерам.

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