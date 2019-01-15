Лукашенко заявил об угрозе Белоруссии с Запада и с Востока

15 января президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание, на котором согласовал назначение новых руководителей местных распорядительных и исполнительных органов. Обращаясь к назначенным чиновникам, белорусский лидер отметил опасность, которая может подстерегать страну как с Востока, так и с Запада.
"Последующие годы станут богатыми на различные политические события. На суверенитет и независимость нашей страны могут посягать со всех сторон, и с Запада, и с Востока", - сказал Лукашенко.
"Я об этом говорил неоднократно. Но никакие внешние угрозы и опасности нам не страшны, если мы качественно выполняем свою работу на благо граждан. Жители Белоруссии заслужили хорошей жизни, и наша задача - дать им лучшую жизнь", - добавил президент Белоруссии.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение эксперта Андрея Суздальцева об упущенной возможности для России интегрировать Белоруссию.
Фото: http://president.gov.by
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