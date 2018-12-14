Лукашенко заявил, что не видит идеального будущего для Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко дал неутешительный прогноз насчет будущего страны.

Так, Александр Лукашенко признался, что не видит идеального будущего для Белоруссии. По его словам, он не настолько уверен в завтрашнем дне. Тем более, указал Александр Лукашенко, нет такого понятия, как "идеально".

Глава Белоруссии Александр Лукашенко добавил, что даже действующий президент Российской Федерации Владимир Путин не может быть уверен в идеальном будущем своей страны. Хотя, указал глава государства, у России, по сравнению с той же Белоруссией, возможностей для роста и развития гораздо больше. Но у Российской Федерации, поделился мнением Александр Лукашенко, "особая миссия". И именно поэтому ей будет тоже тяжело, резюмировал он.

Даже у Соединенных Штатов Америки проблемы, заявил Лукашенко. А Белоруссия, подытожил он, всегда была на распутье.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Александр Лукашенко не считает Североатлантический альянс на территории современной Украины опасностью. Так, глава государства считает даже, будто в скором времени он на пару с российским президентом Владимиром Путиным будет молиться в надежде на то, что НАТО разместит свои военные базы в Незалежной.

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