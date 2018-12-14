Лукашенко назвал чепухой заявления о том, что Россия кормит Белоруссию

Бытует мнение, что Российская Федерация "кормит" соседнюю Белоруссию, а та ничего не дает ей взамен. Александр Лукашенко с такой постановкой вопроса в корне не согласен.

Так, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, будто подобного рода заявления "глупость" и "чепуха". Те же, что придерживаются такой точки зрения на дипломатические отношения России и Белоруссии, по мнению главы государства, "заблудшие люди".

Недавно, посетовал Александр Лукашенко, он прочитал в средствах массовой информации о том, что Россия за последние двадцать пять лет якобы выделила братской республике порядка 100 миллиардов долларов. Белорусы, если бы это было правдой, заявил Лукашенко, "подавились бы" от такого количества купюр. И вообще, подытожил белорусский национальный лидер, у российских кредитов слишком высокая ставка. В несколько раз выше, указал Александр Лукашенко, чем, например, у того же Международного валютного фонда.

Несмотря на то, что Российская Федерация дает кредиты под большой процент, Минск продолжает занимать у Москвы. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что белорусское правительство взяло у России в кредит порядка миллиарда долларов. Для того, кстати, чтобы расплатиться с прошлой задолженностью перед РФ.

Также "Правда.Ру" писала о том, что, возможно, действующий президент Украины Петр Порошенко и глава Белоруссии Александр Лукашенко давно обманывают российского президента Владимира Путина. Они притворяются, будто Белоруссия и Украина враждуют, но на самом деле отношения между двумя постсоветскими странами очень даже дружественные.

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