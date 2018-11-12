Белоруссия решила стать морской державой через Украину

Белорусское правительство раздумывает над строительством речного порта на Днепре в Гомельской области неподалеку от границы с Украиной.
Оттуда по Днепру через территории соседней Украина белорусские корабли класса "река-море" отправятся прямиком в Черное море. Любопытно, что финансированием амбициозного проекта Минска займутся зарубежные инвесторы. Так, посол Белоруссии в Турции Андрей Савиных рассказал о том, что речной порт уже нашел себе турецких спонсоров.
В будущее в связи с этим Андрей Савиных смотрит с оптимизмом. Так, утверждает белорусский посол в Турции, речной порт на границе с Украиной станет толчком для экономического развития всей Белоруссии. Также, делится радостью Андрей Савиных, все это приведет к тому, что, не имея своего собственного выхода к морю, Белоруссия станет самой настоящей морской державой.
В последнее время в средствах массовой информации бытует мнение о том, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Украины Петр Порошенко разыгрывают большой спектакль для национального лидера Российской Федерации Владимира Путина. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что такого мнения, например, придерживается польский "Белфаст". Все прения между Киевом и Минском — лишь пыль в глаза, уверены авторы материала; на самом деле отношения между Украиной и Белоруссией просто замечательные.
Фото: flickr. com/ mikesub
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