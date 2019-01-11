МИД Белоруссии опроверг новость об увеличении числа дипломатов США в стране

Больше десяти лет тому назад, в далеком 2008 году, Соединенные Штаты Америки ввели в отношении Белоруссии ряд ощутимых санкций и торговых ограничений. Все из-за того, объявил тогда Вашингтон, что в постсоветской республике якобы нарушаются права человека.

Напомним, что белорусская сторона ответила на американские санкции довольно резко - Минск принял решение выдворить с территории страны посла Соединенных Штатов Америки, а также целых три десятка американских дипломатов. С тех пор в Белоруссии постоянно присутствовали лишь пять представителей Министерства иностранных дел США. Чуть позже их число увеличили до десяти человек.

Сегодня в средствах массовой информации появилась новость о том, что Белоруссия якобы намерена резко увеличить число американских дипломатов в стране. Однако, это не так - сразу же после публикации информации в Министерстве иностранных дел Белоруссии поспешили опровергнуть это. Судя по всему, Белоруссия сегодня пока не готова сделать столь серьезный шаг к налаживанию отношений с Соединенными Штатами Америки.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил Российскую Федерацию в желании присоединить к себе современные территории братской республики. Глава государства поспешил успокоить граждан своей страны - пока он занимает свой пост, подчеркнул Александр Лукашенко, Белоруссия будет суверенной и независимой.

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