Лукашенко отказался "наклоняться" перед Россией

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на сегодняшний день Москва и Минск не обсуждают возможность слияния Российской Федерации с братской республикой.
Напомним, что в конце минувшего года Александр Лукашенко несколько раз приезжал в Россию для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Отмечалось, что главы двух государств обсуждали возможность более глубокой взаимной интеграции, а белорусская сторона же требовала от РФ компенсаций за налоговый маневр, который решилась провести Москва.
На совещании в Минске же белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на неоднократных встречах с Владимиром Путиным не было речи о вхождении Белоруссии в состав России. По словам Лукашенко, это не выгодно обеим сторонам — ни Москве, ни Минску. А такой сложный процесс, подчеркнул президент Белоруссии, как слияние двух государств, возможен лишь при сильной взаимной заинтересованности в этом и согласии обеих сторон. "Здесь никто никого не наклонит", — резюмировал Александр Лукашенко.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в правительстве Российской Федерации подтвердили существование серьезного взаимного недопонимания между Россией и Белоруссией.
Также "Правда.Ру" писала о том, что буквально пару месяцев тому назад Александр Лукашенко заподозрил РФ в желании захватить современные территории Белоруссии. Глава государства пообещал, что ни в коем случае не допустит этого.
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