Экс-глава НАТО предложил белорусам устроить Майдан

Экс-руководитель НАТО Андерс Фог Расмуссен выступил с заявлением,.что Белоруссия пока не стала истинно демократическим государством. Хотя при этом он отметил, что Белоруссия после ряда реформ "способна стать интересной из-за своего географического положения между Европой и Россией".
По сути Расмуссен в интервью Polskie Radio прямо заявил о том, что и ЕС, и НАТО заинтересованы в том, чтобы в перспективе включить «новую» Белоруссию в свои ряды.
Он добавил, что российский президент Владимир Путин будет "оказывать давление" на Белоруссию. По словам бывшего генсека НАТО, Россия "подталкивает местную власть разместить базы и обеспечить присутствие российских сил в Белоруссии на постоянной основе".
Расмуссен также подчеркнул, что подобное поведение России представляет угрозу Западу и прямым текстом заявил, что у белорусов есть шанс определить своё будущее, как это сделали Грузия и Украина. Совершенно верно - через Майдан.
Он также уверен, что только рост оппозиционных сил в Минске способен дать стране возможность двигаться вперед, к прогрессу.
Как писал телеграм-канал Венедиктова aavst, ранее именно Расмуссен в своем докладе писал, что в отношении Украины было принято решение о "введении до 25 тыс военных (страны НАТО и РФ исключены) и до 5 тыс полицейских по образцу косовского KFOR'а.
Также в нем говорится о выводе всех иностранных вооруженных сил (читай РФ) и разоружении незаконных вооруженных формирований (ДНР/ЛНР и батальоны украинских добровольцев). Этот доклад представлен Нормандской четверке+США. Вопрос о временном управлении территории с помощью внешней администрации пока не разработан".
Но направление движения понятно. Белоруссии была бы уготована аналогичная участь. НАТО бы это устроило точно.
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