Лукашенко выставил "борт №1" на торги

Самолет действующего президент Белоруссии Александра Лукашенко ТУ-154M оказался на торгах. Сумму за него администрация белорусского президента планирует выручить немаленькую.

Так, правительство Белоруссии планирует заработать на продаже ТУ-154M не менее двух миллионов долларов. Отметим, что эта сумма является лишь первоначальным лотом на грядущих торгах.

ТУ-154M был приобретен для рабочих поездок президента Белоруссии Александра Лукашенко в далеком 1995 году. Глава государства пользовался им регулярно до 2016 года — именно тогда Лукашенко совершил на нем свою поездку в Китайскую народную республику. После этого стареньким ТУ-154M пользовались премьер-министр Белоруссии и другие члены правительства.

Отметим, что покупателю, скорее всего, придется перекрашивать белорусский "борт № 1". Дело в том, что самолет, которым раньше пользовался для рабочих поездок Лукашенко, выкрашен в цвета белорусского флага. На хвосте ТУ-154M же красуется герб страны.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Александр Лукашенко на встрече с жителями Белоруссии внезапно заговорил о войне. Президент Белоруссии заявил, что он, как глава государства, выбирает десятки лет нудных и долгих переговоров вместо хотя бы одного дня войны.

Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

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