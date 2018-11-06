Лукашенко выставил "борт №1" на торги

Самолет действующего президент Белоруссии Александра Лукашенко ТУ-154M оказался на торгах. Сумму за него администрация белорусского президента планирует выручить немаленькую.
Так, правительство Белоруссии планирует заработать на продаже ТУ-154M не менее двух миллионов долларов. Отметим, что эта сумма является лишь первоначальным лотом на грядущих торгах.
ТУ-154M был приобретен для рабочих поездок президента Белоруссии Александра Лукашенко в далеком 1995 году. Глава государства пользовался им регулярно до 2016 года — именно тогда Лукашенко совершил на нем свою поездку в Китайскую народную республику. После этого стареньким ТУ-154M пользовались премьер-министр Белоруссии и другие члены правительства.
Отметим, что покупателю, скорее всего, придется перекрашивать белорусский "борт № 1". Дело в том, что самолет, которым раньше пользовался для рабочих поездок Лукашенко, выкрашен в цвета белорусского флага. На хвосте ТУ-154M же красуется герб страны.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Александр Лукашенко на встрече с жителями Белоруссии внезапно заговорил о войне. Президент Белоруссии заявил, что он, как глава государства, выбирает десятки лет нудных и долгих переговоров вместо хотя бы одного дня войны.
Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ
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