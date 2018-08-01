Лукашенко рассказал, как борется с зависимостью от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что страна диверсифицирует продажи продовольствия по всему миру. По словам самого белорусского президента, сделано это будет для того, чтобы не зависеть от России.

Фото: Fotodom.ru

По словам Лукашенко, на сегодняшний день Белоруссия стремится открыть для себе иные рынки, например, китайский. Зависимость лишь от российского рынка, по словам Лукашенко, невыгодно для Белоруссии.

Белорусский президент прогнозирует, что в будущем мир будет потреблять в несколько раз больше продуктов, нежели сегодня. По словам Лукашенко, все больше денег и возможностей появляется у стран Африканского континента, а тот же Китай потребляет все больше и больше. Глава Белоруссии заявил, что правительство, что называется, "держит руку на пульсе" и внимательно следит за ситуацией. В случае чего, уверяет Лукашенко, Белоруссия увеличит продажи продовольствия. Если это будет необходимо, подчеркивает белорусский президент.

Отметим, что в последнее время Александр Лукашенко все чаще заглядывает в будущее, пытаясь предугадать, что же ждет Белоруссию. Так, совсем недавно, глава Белоруссии заявил, что государство на сегодняшний день находится в состоянии войны. По слова Лукашенко, наступают тяжелые и требующие тяжелого труда годы. Единственным оправданием невыполненного приказа, по его мнению, является смерть. Свои слова и поведение белорусский президент объяснил тем, что не хочет стране того же будущего, что настигло Украину.

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