Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией

Фото: http://president.gov.by

Глава Белоруссии Александр Лукашенко выступил с обращением к Кремлю. Он указал на необходимость определиться с форматом присутствия пограничников на границе Белоруссии с Россией. Об этом Лукашенко заявил во время своего рабочего визита на погранзаставу "Дивин" в Брестской области.

Дело в том, что на восточном направлении российско-белорусской границы нет постоянных дислоцирующихся подразделений белорусских пограничных войск. При необходимости пограничники выдвигаются на данную местность с других блокпостов. Однако, российские погранвойска присутствуют на этой территории постоянно, неся охрану государственной границы Российской федерации.

Александр Лукашенко выразил свою обеспокоенность в том, что действия белорусских пограничников в данном формате могут быть, по его словам, "недостаточно эффективными". Глава республики заявил, что если принято решение контролировать границу именно таким способом, то нужно быть уверенными в том, что он наиболее эффективный и правильный.

"Но нам нельзя уподобляться россиянам. Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются. Определятся — нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу — пожалуйста. Закроют — мы в ответ также должны ввести контроль на границе, — заявил Александр Лукашенко. — Готовы с нами как с союзниками, как с родными людьми общаться… А границы — это пережиток прошлого, они пользы мало дают для общения людей, тем более между русскими и белорусами. Но это право России, это их дело".

Глава республики отметил, что им торопиться некуда. По его словам, сначала нужно изучить реакцию российского правительства на его заявление.

Александр Лукашенко добавил также, что поднимет этот вопрос в июне на Высшем госсовете союзного государства. По словам президента Белоруссии, необходимо четко обговорить работу и действия пограничников, отношения сторон между собой. Александр Лукашенко отметил, что вопрос по поведению сторон на белорусско-российской границе — вопрос актуальный, и его необходимо решать.

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