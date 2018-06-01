Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

 

Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией. 387613.jpeg
Фото: http://president.gov.by

Глава Белоруссии Александр Лукашенко выступил с обращением к Кремлю. Он указал на необходимость определиться с форматом присутствия пограничников на границе Белоруссии с Россией. Об этом Лукашенко заявил во время своего рабочего визита на погранзаставу "Дивин" в Брестской области.

Дело в том, что на восточном направлении российско-белорусской границы нет постоянных дислоцирующихся подразделений белорусских пограничных войск. При необходимости пограничники выдвигаются на данную местность с других блокпостов. Однако, российские погранвойска присутствуют на этой территории постоянно, неся охрану государственной границы Российской федерации.

Александр Лукашенко выразил свою обеспокоенность в том, что действия белорусских пограничников в данном формате могут быть, по его словам, "недостаточно эффективными". Глава республики заявил, что если принято решение контролировать границу именно таким способом, то нужно быть уверенными в том, что он наиболее эффективный и правильный.

"Но нам нельзя уподобляться россиянам. Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются. Определятся — нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу — пожалуйста. Закроют — мы в ответ также должны ввести контроль на границе, — заявил Александр Лукашенко. — Готовы с нами как с союзниками, как с родными людьми общаться… А границы — это пережиток прошлого, они пользы мало дают для общения людей, тем более между русскими и белорусами. Но это право России, это их дело".

Глава республики отметил, что им торопиться некуда. По его словам, сначала нужно изучить реакцию российского правительства на его заявление.

Александр Лукашенко добавил также, что поднимет этот вопрос в июне на Высшем госсовете союзного государства. По словам президента Белоруссии, необходимо четко обговорить работу и действия пограничников, отношения сторон между собой. Александр Лукашенко отметил, что вопрос по поведению сторон на белорусско-российской границе — вопрос актуальный, и его необходимо решать.

Бог спасает человека или делает его виновным? Бог спасает человека или делает его виновным?
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

"Назарбаев и Лукашенко не предают Россию, а стараются выжить"
Темы Кремль Россия граница Лукашенко Белоруссия
Обсудить
Актуальная аналитика
Необычная неделя
Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ, и еще тайны недели
Диалоги
Бог спасает человека или делает его виновным?
Власть
А что Россия? Выгодна ли Москве "война" Трампа с Европой
Читательский топ
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Чем ответит Москва: определены убийцы российских военных в Сирии
"Немедленно вон из Сирии": Асад выдвинул Трампу ультиматум
"Мадам с косой" для Порошенко придет из Геническа
Все подробности: кто, как и почему убил или казнил Бабченко
Новости Все >
Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией
Создан штаб сопротивления профсоюзов повышению пенсионного возраста
СМИ: в России создан "подводный аналог" F-35
Найден способ отключать тягу к сладкому
Трамп заблокирует импорт немецких автомобилей в США
Евросоюз отказался признать войну с США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка

Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.

Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Чем ответит Москва: определены убийцы российских военных в Сирии
Мир
Чем ответит Москва: определены убийцы российских военных в Сирии
Ближний Восток
"Немедленно вон из Сирии": Асад выдвинул Трампу ультиматум
Украина
"Мадам с косой" для Порошенко придет из Геническа
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка

Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.

Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Чем Валентина Матвиенко лучше Аркадия Бабченко?
Власть
Чем Валентина Матвиенко лучше Аркадия Бабченко?
Мир
Все подробности: кто, как и почему убил или казнил Бабченко
Украина
Раскрыты реальные цели спецоперации СБУ с "убийством" Бабченко
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка

Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.

Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
"Немедленно вон из Сирии": Асад выдвинул Трампу ультиматум
Ближний Восток
"Немедленно вон из Сирии": Асад выдвинул Трампу ультиматум
США и Канада
У 43% американцев нет возможности платить за еду и за аренду квартир
Мир
Сирия объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии
Любовь Степушова Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ? Любовь Степушова Василий Амирджанов Выстоит ли Европа на трампоопасном направлении Василий Амирджанов Соломон Соловьев Астролог: рожденные 01.06 привлекательны Соломон Соловьев
Комментарии
Министр транспорта Малайзии: нет доказательств, что Россия сбила MH-17
Автомобильные протесты охватывают Россию
Чем Валентина Матвиенко лучше Аркадия Бабченко?
Чем Валентина Матвиенко лучше Аркадия Бабченко?
Чем Валентина Матвиенко лучше Аркадия Бабченко?
Трамп заблокирует импорт немецких автомобилей в США
Создан штаб сопротивления профсоюзов повышению пенсионного возраста
В Чите уничтожили польские яблоки
Все подробности: кто, как и почему убил или казнил Бабченко
Чем Валентина Матвиенко лучше Аркадия Бабченко?
Чем Валентина Матвиенко лучше Аркадия Бабченко?
Все подробности: кто, как и почему убил или казнил Бабченко
Близорукий ЕС вернул ядерную завесу на Вислу
Кремль могут обвинить в убийстве Мертвого моря
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Чем Валентина Матвиенко лучше Аркадия Бабченко?
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
MH17: почему голландцы наехали на Украину
Бывший СССР
Преемник во многих лицах: кого Назарбаев готовит себе на смену

Парламент Казахстана разрешил Назарбаеву пожизненно возглавлять Совет безопасности государства. О причинах и последствиях решения рассказал эксперт "Правды.Ру".

Преемник во многих лицах: кого Назарбаев готовит себе на смену
Близорукий ЕС вернул ядерную завесу на Вислу
Евросоюз
Близорукий ЕС вернул ядерную завесу на Вислу
Кремль могут обвинить в убийстве Мертвого моря
Мир
Кремль могут обвинить в убийстве Мертвого моря
В MI6 меняют бондов на женщин и мигрантов
Евросоюз
В MI6 меняют бондов на женщин и мигрантов
Как сделать из Азербайджана врага России
Бывший СССР
Как сделать из Азербайджана врага России
СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия
Мир
СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Почему американцы бегут из Калифорнии
США и Канада
Почему американцы бегут из Калифорнии
Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК
Мир
Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК
Как была запущена вторая "холодная война"
США и Канада
Как была запущена вторая "холодная война"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался