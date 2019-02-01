Лукашенко расстроили мальчики, которые не могут вкрутить лампочку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на необходимость усиления трудовой подготовки в школах страны. Свое мнение глава государства высказал в ходе совещания, посвященного перспективам развития национальной системы образования.
По его мнению, молодые люди не владеют простыми бытовыми навыками и не могут отличить рубанок от стамески и молоток от топора. "Вы посмотрите на наших ребят. Он лампочку в люстру завернуть не может, элементарно починить чайник или кофеварку. Почему девчонка не знает, как поджарить яичницу, не может пришить пуговицу?, - отметил в своем выступлении президент.
Обучение старшеклассников труду, по мнению Лукашенко, подготовит молодых людей к бытовым и жизненным трудностям, даст необходимые навыки для создания в будущем крепкой семьи.
Президент подчеркнул также важность физического воспитания в образовательных учреждениях Республики для формирования у подрастающих поколений здорового образа жизни и любви к спорту.
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