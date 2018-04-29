В Ереване снова бунтует оппозиция

В Ереване вновь проходят акции протеста. На этот раз на улицы вышли студенты, колонна прошла от метро "Молодежная" к Ереванскому госуниверситету, сообщает РИА Новости.
Участники протестуют против республиканской партии. Несколько сотен сторонников оппозиции стоят на пешеходных переходах, блокируя автомобильное движение в центре армянской столицы. Полиция пока не препятствует их действиям.
Перекрыты улицы Туманян, Пушкин и проспект Маштоц. "Власть Республиканской партии в нашей стране закончилась. Мы хотим, чтобы студенческие советы были беспартийными. Республиканцы монополизировали университеты, не было свободной академической атмосферы", — говорит лидер студенческого движения Давид Петросян.
К возобновлению акций протеста призвал лидер оппозиции Никол Пашинян. Он выступил за то, чтобы блокировать дороги и парализовать движение в городе. "Мы должны показать, что наше движение твердо стоит на ногах", — объявил он и добавил, что "внутриполитический кризис в стране близок к разрешению".
Ранее сообщалось, что в стране революционная ситуация и уже началась "бархатная революция". Так ее объявил лидер оппозиции Никол Пашинян.
В Ереване в середине апреля произошли столкновения демонстрантов и полиции, пострадали 46 человек. Акции протеста начались накануне заседания парламента, на котором обсуждался вопрос избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром.
"По всей республике проходят акции протеста, забастовки, блокируются улицы. В Армении установилась революционная ситуация. Я здесь и сейчас объявляю о начале "бархатной революции", — заявил тогда Пашинян.
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