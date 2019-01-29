В Армении сожалеют, что "Северный поток-2" проходит вне ее территорий

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян поделился своим мнением по поводу строящегося в данный момент газопровода "Северный поток-2".

Представители средств массовой информации спросили у Никола Пашиняна, как современная Армения относится к "Северному потоку-2" и не разделяет ли популярную на Западе точку зрения о том, что это политический инструмент Российской Федерации, который ставит под удар безопасность целого ряда государства.

Никол Пашинян, что примечательно, так не считает. Он выразил сожаление о том, что Армения не входит в список стран, по территории которых пройдет "Северный поток-2". Пашинян признался, что официальный Ереван крайне заинтересован в подобного рода проектах и при удобном случае дал бы согласие на строительство такого газопровода.

Напомним, что "Северный поток-2", третья часть которого уже построена, строится из России в Германии по дну Балтийского моря. Протяженность газопровода составляет более тысячи километров. Резко против амбициозного совместного проекта Москвы и Берлина выступают Соединенные Штаты Америки, Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Дания, Румыния и Венгрия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что польский премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал "Северный поток-2" эгоистичным проектом. Но, к сожалению, посетовал Моравецкий, строительство газопровода уже невозможно остановить.

Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян. Источник: pravda.ru

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